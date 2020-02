Um bebé de 22 meses ficou ferido depois de ser atacado por um cão , esta manhã, em Ribeirão, Famalicão. A ama, que acompanhava a criança, também ficou ferida. O alerta inicial foi dado para uma criança com ferimentos graves. No entanto, a avaliação não se confirmou e o bebé está livre de perigo.O alerta foi dado, para a Cruz Vermelha de Ribeirão, cerca das 11h30, para um ataque animal. O bebé foi levado para o hospital de S. João, no Porto, e já teve alta. A mulher foi levada, pelos bombeiros de Famalicão, para o hospital local.