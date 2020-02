Uma nova estirpe de um coronavírus que terá tido origem na China tem originado centenas de informações falsas que têm sido amplamente propagadas através das redes sociais e sites de desinformação. Desde informações relativamente à sua origem, passando por sugestões de curas ou formas de prevenção, a Organização Mundial de Saúde (OMS) já desmentiu várias notícias falsas, tal como muitos especialistas em saúde.Desde as medidas e afirmações mais estapafúrdias (como inalar fumo de fogo-de-artifício para prevenir ou a OMS ter recomendado não fazer sexo desprotegido com animais) a algumas mais credíveis (a vacina contra a pneumonia prepara para este vírus), conheça aqui todas as fake news que têm circulado no último mês sobre este tema.

Devido à torrente de desinformação que foi propagado pelas redes sociais, o Facebook anunciou que removerá qualquer publicação/anúncio que procure disseminar informações falsas sobre o surto de coronavírus. A medida aplicar-se-á também ao Instagram (detido pelo Facebook) e dirá respeito não só a informações falsas que possam causar maior perigo, como também teorias da conspiração ou curas falsas.

É possível contrair este vírus através de animais domésticos?



Segundo a OMS não há até agora qualquer indício de que este vírus possa ser transmitido por animais de companhia doméstica. No entanto, avisa ainda que é sensato lavar as mãos depois de qualquer contacto com animais (domésticos ou não), devido a outras infeções como E. coli ou salmonela.

Apenas idosos podem ser afetados.



Apesar de confirmar que os idosos parecem estar mais suscetíveis a contraírem o vírus, todas as pessoas podem estar vulneráveis, principalmente no caso de pessoas com condições médicas pré-existentes como asma, diabetes ou doenças cardíacas.

Antibióticos são bons a prevenir e tratar este vírus.



Esta foi uma afirmação desmentida pela OMS, que lembra que os vírus não são tratados ou prevenidos com o recurso a antibióticos. Os antibióticos podem sim vir a ser administrados no caso de ser internado para o proteger de outras infeções.





Saiba o que é o coronavírus e quais são os sintomas Como começou? Terá começado num mercado de peixe de Wuhan, na China. Mas a fonte de transmissão não foram os peixes mas os animais vivos que também existem neste mercado, como aves ou um animal chamado civeta. "Todos os casos confirmados têm uma ligação epidemiológica ao mercado", explica o pneumologista.





As vacinas contra a pneumonia protegem do coronavírus.

As vacinas contra as pneumonias não funcionam na prevenção deste vírus. "O vírus é tão novo e diferente que precisa da sua própria vacina", refere a OMS, avançando ainda que os investigadores estão a tentar desenvolver uma vacina contra esta nova estirpe de coronavírus.

Não é seguro receber cartas e embalagens vindas da China.

A OMS desmente categoricamente esta afirmação lembrando que é totalmente seguro receber encomendas vindas da China. Este tipo de vírus não sobrevive durante muito tempo em objetos, apenas em organismos vivos.

Pode o fumo do fogo de artifício prevenir o vírus?

Não. Inalar o fumo e o gás libertado pelo fogo-de-artifício não mata o vírus. É até prejudicial: o fumo destes objetos contém dióxido de enxofre e gás tóxico ao qual as pessoas podem ser alérgicas. Pode ainda irritar os olhos, o nariz, a garganta e pulmões e até causar ataques de asma. Para além de ser perigoso estar perto de fogo-de-artifício quando ele explode porque pode queimar.

Comer alho previne a infeção?

Apesar de ter várias propriedades positivas para o corpo, não há provas de que comer alho previna o coronavírus.

Lavar várias vezes o nariz com soro ajuda a prevenir a infeção por coronavírus?

A OMS não encontrou qualquer prova que confirme esta afirmação, apesar de haver algumas provas de que lavar o nariz regularmente com soluções desta natureza ajudem a recuperar mais rapidamente de uma constipação.

O coronavírus foi espalhado propositalmente pela indústria farmacêutica ou para controle populacional.

Outra das notícias falsas que tem sido propagada é de que foi a indústria farmacêutica a "espalhar" o vírus. Esta afirmação foi já várias vezes desmentida por vários especialistas no campo da saúde.

A OMS sugeriu que não se fizesse sexo desprotegido com animais.



Uma imagem da OMS onde surge um aviso para que "não se tenha relações sexuais desprotegidas com animais" é também falsa. Trata-se de uma montagem que altera uma publicação verdadeira onde se aconselha a que não haja contacto desprotegido com animais de quinta.







O mercado falso onde terá surgido o vírus.

Circulou pelas redes sociais um vídeo que alegadamente mostrava "o Mercado de Wuhan, na China, onde surgiu o coronavírus". No entanto, as imagens mostravam na realidade um mercado em Celebes, na Indonésia.





O mercado chinês onde se vendem animais vivos e o novo vírus começou A China colocou várias cidades de quarentena devido ao novo coronavírus que teve origem na cidade de de Wuhan, na província chinesa de Hubei. A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o novo coronavírus com origem na China não é ainda uma emergência global de saúde pública, mas já lançou vários avisos de precaução para o mesmo.



A fotografia que mostra um hospital construído em 16 horas

A China construiu um hospital para tratar doentes infetados com o coronavírus em oito dias. No entanto, surgiu uma imagem de um hospital que teria sido construído em pouco mais de meio dia. Mas na verdade, a fotografia em causa tem mais de um ano, muito antes do surto de coronavírus.

Os vídeos de pessoas mortas nas ruas

Dezenas de vídeos começaram a circular pelas redes sociais em que se viam pessoas a colapsar no meio da rua e se referia que eram vítimas do coronavírus. Muitos desses vídeos são manipulados, outros são antigos. Outros podem até ser recentes, mas nada comprova que se tratem de vítimas do vírus.

Quase 3 milhões de infetados e mais de 100 mil mortos

Os números continuam a crescer, mas não estão nem perto dos milhões de infetados. No entanto, no final de janeiro, começou a circular pelas redes sociais uma imagem de um artigo em inglês que falava em 2,8 milhões de infetados, 112 mil mortos e 23 milhões em quarentena.

O balanço desta segunda-feira apontava para 17.205 infetados em mais de 20 países e 361 mortes (todas elas na China, exceto uma, registada nas Filipinas).

Sopa de morcego na origem do vírus

Dezenas de acusações têm sido feitas relativamente à alimentação da população chinesa: comem ratos, cobras, cães e morcegos e por isso é que propagam esta doença.

Um vídeo em particular tem sido usado para propagar estas informações, muitas vezes baseadas em preconceitos xenófobos. Nesse vídeo, uma blogger chinesa de seu nome Wang Mengyun fala sobre a que sabem os morcegos. Mas esse vídeo foi gravado em 2016 e em Palau, na Micronésia, não na China.





Conheça os sintomas e saiba como se proteger do coronavírus O coronavírus foi identificado pela primeira vez em janeiro de 2020 na cidade de Wuhan, na China. O vírus mortal não tinha sido identificado até então em seres humanos mas causou um surto na cidade chinesa e já fez 169 mortos.





A China elevou para 170 mortos e mais de 7.700 infetados o balanço de vítimas do novo coronavírus detetado no final do ano em Wuhan, capital da província de Hubei (centro). Um estudo genético, conduzido por cientistas chineses, confirmou que o novo coronavírus com origem na China terá sido transmitido aos humanos através de um animal selvagem, ainda desconhecido, que foi infetado por morcegos.



Além do território continental da China, foram reportados casos de infeção em Macau, Hong Kong, Taiwan, Tailândia, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos da América, Singapura, Vietname, Nepal, Malásia, Austrália, Canadá, Alemanha, França (primeiro país europeu a detetar casos), Finlândia e Emirados Árabes Unidos.