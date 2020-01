Por que motivo há tantos vírus com origem na China?

Embora haja algumas divergências (como veremos à frente) sobre as origens dos vírus que causaram pandemias, há um país que se destaca entre os demais: a China, incluindo aqui também Hong Kong.





As causas podem resumir-se a três fatores: a falta de condições de higiene em aviários; a existência de centenas de mercados de animais vivos espalhados pelo país; e às autoridades lentas a reagir ou propositadamente omissas em informar as populações e as organizações internacionais quando surgem os primeiros casos.Recorde a origem das epidemias que ocorreram no século XX e XXI.Embora haja estudos que vão em sentido inverso, parece cada vez mais consensual que a Gripe Espanhola de 1918 – que causou no mínimo 50 milhões de mortos - terá começado no final de 1917 numa província chinesa. Chegou à Europa através dos quase 100 mil trabalhadores e soldados chineses recrutados pela Grâ-Bretanha e França para trabalhar e combater na I Guerra Mundial. Os homens viajaram até ao Canadá, atravessaram o país de comboio e chegaram de barco à Europa. Muitos tinham já sintomas de gripe quando chegaram ao Canadá. Se mesmo assim há dúvidas sobre o país de origem, mais há sobre o que causou a gripe no terreno.O primeiro caso foi em Guizhou , China, pensa-se que com origem em patos vivos. Causou entre 1 e 2 milhões de mortos.Foi a terceira pandemia de gripe do século XX e causou entre 1 e 4 milhões de mortos.Não chegou a ser uma pandemia porque as autoridades mataram milhões de aves dos aviários, onde foi identificada a origem do vírus, do tipo H5N1. É um caso excecional de reação, ainda mais num território que nesse ano estava a mudar de mãos, da Grã Bretanha para a China.Terá tido origem nas civetas, pequenos mamíferos comercializados na China (e um pouco por toda a Ásia) em mercados. As autoridades chinesas demoraram meses a comunicar ao país e ao mundo o surto. Os mercados foram fechados, mas viriam a ser abertos mais tarde nas mesmas condições.Teve origem numa criação de porcos no México, espalhou-se pelos EUA e terá matado entre 18 mil pessoas, mas estima-se que o número seja tenha sido muito maior.Com origem na Península Arábica, o primeiro caso ocorreu na Jordânia. Houve vários casos iniciais em mais do que um país e não é claro de que animal veio o vírus e onde ocorreu a transmissão a humanos.É o mais recente caso com origem na China – as primeiras notícias datam do último dia do ano. Teve origem num mercado em Wuhan, que comercializa peixe fresco e marisco. Mas também outros animais vivos, como morcegos e cobras. Estudos apontam os morcegos como fonte e as cobras como intermediários para chegar aos humanos. O mercado foi imediatamente encerrado, mas também neste caso, especialistas internacionais, logo no início de janeiro, referiram que a China estava provavelmente a mascarar o número oficial de infetados.