Como está a Nação? “Empobrecida”, diz o PSD

Joaquim Miranda Sarmento estreou-se como líder parlamentar, com um discurso sobre “empobrecimento”. Na réplica, ouviu Costa lembrar-lhe que já defendeu congelar os salários na Função Pública.

Joaquim Miranda Sarmento veio ao debate do Estado da Nação falar no "empobrecimento" do País. Um País que se vê ultrapassado pelos países da coesão, que "cresceram em média o triplo" de Portugal.