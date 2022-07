António Costa deu o pontapé de saída para o debate do Estado da Nação, com anúncios de creches gratuitas, uma nova edição do Simplex e “um novo pacote de medidas para apoiar o rendimento das famílias e a atividade das empresas”.

“Ao discurso do caos compete ao Governo responder com ação”, diz Costa

O Governo entrou no hemiciclo quando ainda decorria um debate sobre uma proposta do Chega. Um arranque em falso, que António Costa aproveitou para ir até à quarta fila da bancada do PSD cumprimentar Rui Rio, com quem trocou algumas palavras.