A estreia de Sarmento… com Montenegro nos bastidores

Miranda Sarmento entra em cena como líder parlamentar no seu primeiro debate do Estado da Nação, com Luís Montenegro a acompanhar no gabinete.

Luís Montenegro e Joaquim Miranda Sarmento estão sozinhos na sala do presidente do PSD, no grupo parlamentar. Uma troca de palavras rápidas, que acaba com Montenegro a pedir que lhe tragam o número da extensão da bancada do partido. Pode ser preciso para dar alguma dica de última hora.