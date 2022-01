Como é verificada a identidade dos requerentes de asilo?

Um cidadão marroquino está a ser julgado em Portugal pela acusação de ter violado uma sem-abrigo em abril de 2020. Entre 2015 e 2020, viveu sob uma identidade falsa em território nacional, tendo-se feito passar por refugiado sírio e conseguido uma autorização provisória de permanência no país. Estava a ser investigado na Alemanha por terrorismo, sendo suspeito de recrutar extremistas.



O cidadão marroquino conseguiu viver com uma identidade falsa em Portugal porque quando se deslocou ao Gabinete de Asilo e Refugiados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), onde lhe foi concedida uma autorização provisória para permanência em território nacional, um comprovativo do pedido de proteção internacional e apoio económico, não apresentou documentos oficiais que provassem quem era.



Muitos requerentes de asilo não conseguem apresentar documentação. "Os requerentes de proteção internacional fogem muitas vezes do seu país, em situações de guerra e de caos, chegando apenas com o indispensável, e nem sempre podendo, assim, apresentar ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras documentos de identidade e de viagem", adianta o SEF à SÁBADO.