Comissão da Transparência aprova impedimentos para autarcas nos seus órgãos do poder local

Em causa estão as alterações ao regime jurídico de incompatibilidades e impedimentos de titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, um dos diplomas no qual está a trabalhar esta comissão eventual.



O princípio relativo ao impedimento da litigância, que agora a comissão quer alargar aos autarcas, já existe no Estatuto dos Deputados em vigor que os impede de "exercer o mandato judicial como autores nas acções cíveis, em qualquer foro, contra o Estado".



A votação do ponto um do artigo sobre os autarcas (relativo à possibilidade do exercício de outras actividades pelos membros de órgão executivo do poder local) e do artigo referente à exclusividade dos titulares de cargos políticos e de altos cargos públicos foi adiada para a próxima reunião desta comissão.



A próxima reunião ficou marcada para dia 10 de Maio, a seguir ao plenário da Assembleia da República.

