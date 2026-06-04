Comemorações do 10 de junho arrancam com visita do Presidente da República ao Luxemburgo

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, juntar-se-á ao chefe de Estado ao final do dia de sábado.

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As comemorações do Dia de Portugal vão arrancar no fim de semana com uma visita oficial do Presidente da República, António José Seguro, ao Luxemburgo, dividida entre contactos institucionais e encontros com a comunidade.



António José Seguro e Luis Montenegro, durante sessão de encerramento da 3ª edição das Conversas com Fomento PAULO CUNHA/LUSA

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, juntar-se-á ao chefe de Estado ao final do dia de sábado, depois de participar na Cimeira UE-Balcãs, em Tivat (Montenegro), na sexta-feira.

Acompanharão também a visita do chefe de Estado ao Luxemburgo o presidente da Comissão da Organização das Comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades portuguesas, Miguel Monjardino, e os deputados Carlos Alberto Gonçalves (PSD), José Dias Fernandes (Chega), Filipe Neto Brandão (PS) e João Almeida (CDS-PP).

De acordo com o programa divulgado pelo Palácio de Belém, António José Seguro chega ao Luxemburgo na tarde de sexta-feira e terá um encontro com empresários portugueses ao final do dia, na chancelaria da Embaixada de Portugal.

No sábado, o programa da visita oficial de dois dias inicia-se com a cerimónia de boas-vindas no Palácio Ducal ao Presidente da República e a sua mulher, Margarida Maldonado Freitas, que são recebidos pelos Grão-Duques do Luxemburgo, Guilherme V e Stéphanie, com quem irão almoçar, depois das tradicionais honras militares.

À tarde, António José Seguro vai reunir-se com deputados no Parlamento luxemburguês, onde será recebido pelo presidente da Câmara dos Deputados, Claude Wiseler, seguindo-se o encontro com o primeiro-ministro do Luxemburgo, Luc Frien.

O chefe de Estado português termina os contactos com os altos representantes políticos do Luxemburgo com um encontro com o vice-primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros, Xavier Bettel.

Ainda na tarde de sábado, o chefe de Estado português marcará presença na apresentação do livro "Testemunhos", que assinala os 60 anos da comunidade portuguesa no Luxemburgo, na Câmara Municipal de Dudelange.

O programa oficial do primeiro dia termina no Centro Cultural Camões, com a inauguração da exposição "Atlas Lusitano" do escultor Frederico Ferreira, comissariada por André Quiroga no Centro Cultural Português.

O Presidente da República terá ainda um jantar privado oferecido pelo chefe do Governo luxemburguês, no qual também já participará o primeiro-ministro, Luís Montenegro.

O segundo e último dia da visita será dedicado à comunidade portuguesa, que representa mais de 10% da população do Grão-Ducado.

Na manhã de domingo, Seguro e Montenegro visitam uma escola, onde vão encontrar-se com alunos portugueses no Centro Cultural Artikuss de Sanem.

Para a tarde, está marcado o encontro com a comunidade portuguesa na Filarmónica do Luxemburgo, que inclui discursos, um concerto do cantor António Zambujo, e no qual marcará também presença o Grão-Duque do Luxemburgo.

A 22 de maio, quando foi anunciada a visita oficial do Presidente da República, a nota de Belém salientava que a comunidade portuguesa no Luxemburgo é "uma das mais expressivas e dinâmicas comunidades na diáspora".

De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatísticas luxemburguês (Statec), a 01 de janeiro de 2025 os portugueses continuavam a ser a maior comunidade estrangeira no país, com 89.671 residentes, cerca de 13,2% da população.

As comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas prosseguirão depois em território nacional na ilha Terceira (Açores) nos dias 9 e 10 de junho.

António José Seguro, que iniciou funções como Presidente da República em 09 de março, decidiu prosseguir o modelo de duplas comemorações do 10 de Junho, em Portugal e junto de comunidades emigrantes portuguesas no estrangeiro, iniciado pelo seu antecessor, Marcelo Rebelo de Sousa, em 2016.

Ao longo da última década, Presidente da República e primeiro-ministro têm estado juntos nas comemorações desta data.

Este será o primeiro Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas assinalado em conjunto por António José Seguro e por Luís Montenegro.