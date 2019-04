O ministro explicou depois que a normalização da situação será gradual, "não será imediata". "A greve terminou, não há nenhum obstáculo a que a normalidade seja resposta", declarou. "Há um processo de reorganização que demorará algum tempo, mas vamos começar a sentir durante as primeiras horas do dia que este período que vivemos terminou".



O governante agradeceu ainda às forças de segurança que "tiveram um papel fundamental", deixando uma mensagem à oposição, que criticou nos últimos dias o tempo de reação do governo: "O que fizemos foi o que faríamos se o pré-aviso tivesse um ano".

"Chegámos a acordo para o levantamento da greve de motoristas para materiais perigosos", afirmou o governante, que garantiu que ocorreu uma negociação "leal".

A greve dos motoristas de matérias perigosas começou às 00h00 de segunda-feira. Foi convocada pelo SNMMP, por tempo indeterminado, para reivindicar o reconhecimento da categoria profissional específica.