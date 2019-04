Acidente com autocarro que transportava turistas alemães em Santa Cruz, na Madeira, causou 29 mortos e 27 feridos.

O FC Porto manifestou na quarta-feira a sua solidariedade para com as famílias das vítimas do acidente com um autocarro que transportava turistas alemães em Santa Cruz, na Madeira, que causou 29 mortos e 27 feridos.



"Solidários com as famílias das vítimas do trágico acidente na Madeira esta tarde", refere o clube numa mensagem publicada na rede social Twitter.



Uma das vítimas morreu no hospital central do Funchal, onde deram entrada 28 feridos, dois dos quais portugueses.



As vítimas mortais, 11 homens e 18 mulheres, são todas alemãs.