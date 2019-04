O Plano Municipal de Emergência da Proteção Civil de Torres Vedras tinha sido ativado às 21h45 de quarta-feira e definia as prioridades para a utilização de combustíveis, nomeadamente o transporte de doentes urgentes, de medicamentos, a recolha de resíduos sólidos urbanos, o transporte coletivo de passageiros, entre outras.

A Câmara de Torres Vedras desativou, este sábado, o plano municipal de emergência que estava ativo desde quarta-feira à noite devido à crise energética na sequência da greve dos motoristas de matérias perigosas.



"O Plano Municipal de Emergência foi desativado às 19h30 de sábado, dia 20 de abril. A Comissão Municipal de Proteção Civil reuniu para fazer um balanço dos últimos dias e decidiu a desativação do plano", lê-se num comunicado divulgado pela autarquia.



De acordo com a mesma fonte, com o fim da greve, na madrugada de quinta-feira, "a normalidade no abastecimento foi reposta e, gradualmente, a quantidade de combustível disponível nos postos de abastecimento do concelho está a regressar aos níveis de operação regular".



A greve convocada pelo Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) começou às 00h00 de segunda-feira, por tempo indeterminado, mas acabou por ser desconvocada na quinta-feira, após uma reunião entre a estrutura sindical, a associação patronal e o Governo.