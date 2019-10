O PSD repete sete vezes a palavra corrupção num programa com 121 páginas. O do PS, 25, em 139 páginas. Os números não são tudo mas, na verdade, espelham a pouca aposta dos dois maiores partidos políticos neste tema. Ora, em julho, no último barómetro do ICS/ISCTE para o Expresso/SIC, a corrupção disparou entre os temas que os portugueses consideram mais importantes para o País, com 23% a indicarem-na como a questão mais importante - acima, só a saúde, com 25%. Mas essa preocupação, diz JoãoPaulo Batalha, não vem refletida nos programas: "Não. Aliás nem há muito a dizer, porque os programas não têm muito sobre o tema...""Diz-se pouco sobre corrupção e o que se diz é atirado apenas para a política criminal e as questões de justiça. Falta a perceção do problema como uma questão política de primeira linha. Não fazem a ligação ao financiamento partidário ou à vulnerabilidade dos partidos ao clientelismo", acusa João Paulo Batalha. Mais, o que lá está "não é particularmente útil". E dá um exemplo: "O PS sugerepena acessória de ineligibilidade para cargos políticos para quem for condenado por corrupção. Parece até pesado. Mas se formos a ver, nos últimos anos, a quem isso afetaria, encontraríamos quantas pessoas?Nem Isaltino Morais, no caso dele a corrupção prescreveu", foi condenado por um delito fiscal. Por outro lado, quem já retirou rendimentos ilícitos da corrupção "já não precisa de ser eleito e de continuar nela".Além disso, também falta o parecer sério: "Nem o PS nem o PSD têm aplicado internamente algum escrutínio ético desse tipo. As propostas seriam credíveis se correspondessem ao que os partidos já fazem lá dentro."Os programas também são omissos quanto a tirar consequências dos vários relatórios de comissões parlamentares de inquérito dos últimos anos, na área da banca, PPP ou rendas excessivas na EDP: "Os relatórios são muito duros, mas são inconsequentes. Nada é proposto para evitar a captura do interesse público que essas comissões identificaram de forma clara."António Maia elenca também uma extensa lista de elementos que nenhum dos partidos se lembrou de propor: "Há novas medidas específicas quanto à apresentação da declaração sobre o património [PS]. Mas qual é o acompanhamento que é feito disso? Quem vigia? Nem que fosse de forma aleatória, era importante que fosse feito algum controlo sobre se o que está nas declarações é verdadeiro. E essa obrigatoriedade deveria ser estendida aos familiares diretos, que se sabe hoje serem uma forma de esconder património." E há áreas que pura e simplesmente nem são cobertas: "Nada se diz sobre competições desportivas, que se sabehoje ser uma área propícia ao branqueamento de capitais, com ligações até ao crime organizado; nada se diz sobre gestão do território, e seria positivo que houvesse guidelines acerca do que pode ou não pode ser feito, por exemplo, nas alterações a PDM,mas deixa-se isso à opção de cada autarquia, e é uma área em que a pressão do imobiliário se faz sentir."Em 2018, o Observatório de Economia e Gestão de Fraude (OBEGEF) candidatou o projeto "Mapear a corrupção" ao orçamento participativo, mas não foi aprovado. E voltou a apresentar a proposta recentemente a todos os partidos, por carta. Só Os Verdes e o primeiro-ministro responderam a confirmar ao menos a receção do contributo. O organismo propunha-se colaborar na elaboração de um retrato estatístico da corrupção em Portugal (tipo de crimes ocorridos, tipo de entidade pública, a posição hierárquica de quem comete os factos, e muitos outros dados, mas nem o levantamento está feito): a ideia seria ter um retrato correto, para atuar com medidas mais focadas e eficazes. Seria. Há alguma descrença de que mesmo o que é proposto aconteça. António João Maiaaponta a isso mesmo: "Não faltam exemplos de propostas que foram sendo avançadas no passado e que nunca foram postas em prática. De boas intenções está o inferno cheio. Não há acompanhamento previsto para as medidas e para a implementação das mesmas."João Paulo Batalha aponta a propostas concretas, mas que considera negativas, como a do PSD, que defende uma comissão de ética em moldes diferentes dos atuais: "Em vez de serem deputados, seria ex-deputados e pessoas de fora do parlamento. Mas não vejo que seja muito diferente: seriam pessoas nomeadas pelo presidente da Assembleia da República por indicação da Conferência de Líderes. Ou seja, seriam pessoas chamadas pelos partidos..."E aponta também ao projeto do PSD de mexer na composição do Conselho Superior de Magistratura, pondo os magistrados em minoria (proposta que foi chumbada no final da legislatura) como um "mecanismo de captura do poder judicial que viola as boas práticas internacionais".Aqui, João Paulo Batalha aponta dois pontos: "No PSD, a promessa vaga de reforçar os meios da PJ e a formação dos magistrados. E, no programa do PS, o programa de educação cívica nas escolas sobre o funcionamento das instituições públicas. É importante que um cidadão, quando a administração pública viola os seus direitos, saiba o que pode fazer. Agora, isto acabam por ser questões laterais. Não há uma verdadeira estratégia contra a corrupção nos programas."Aqui os dois especialistas coincidem. Também António João Maia, que foi professor no Instituto Superior de Polícia Judiciária e Ciências Criminais, aprova a aposta na formação e considera que "a educação para a cidadania nas escolas é fundamental, para evitar o encolher de ombros e a passividade. Já mudou alguma coisa, mas temos de ser mais exigentes e interventivos enquanto sociedade." Mas demora. E parece que os programas para 6 de outubro não bastam.