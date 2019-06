Caso dos emails: FC Porto vai recorrer da condenação O FC Porto já reagiu à condenação por um tribunal do Porto devido aos emais do Benfica e garante que irá recorrer. "Na sequência de uma ação interposta pelo Benfica, que reclamava uma indemnização de cerca de 18 milhões de euros, o Tribunal Judicial da Comarca do Porto absolveu Jorge Nuno Pinto da Costa, Adelino Caldeira, Fernando Gomes e Avenida dos Aliados - Sociedade de Comunicação S.A.

O tribunal considerou parcialmente procedente o pedido do Benfica, condenando os dragões e o director de comunicação a pagarem dois milhões de euros.



De acordo com a sentença a que a SÁBADO teve acesso, foram condenados o Futebol Clube do Porto, a Futebol Clube do Porto SAD, a FCP Media S. A., e Francisco J. Marques. A estes arguidos foi pedido o pagamento de €523.023,04, acrescidos de juros de mora. O Futebol Clube do Porto, a SAD, a FCP Media e Francisco J. Marques foram ainda condenados ao pagamento de 1 milhão e 430 mil euros. No caso ficaram absolvidos Jorge Nuno Pinto da Costa, Fernando Gomes e Adelino Caldeira.



"O FC Porto reitera que todas as divulgações efetuadas no Porto Canal foram sempre realizadas ao abrigo do direito à informação e da salvaguarda da verdade desportiva, à imagem do que tem sido feito por órgãos de comunicação social de prestígio de países civilizados, como é o caso da revista alemã Der Spiegel, e tendo em conta a jurisprudência dominante nas instâncias judiciais europeias em relação a estas matérias", conclui.