Coimbra queixa-se à ANACOM de fraca cobertura pela Internet

Autarca de Coimbra diz estar "preocupado com o deficiente serviço de cobertura de Internet" em algumas freguesias do concelho, especialmente num contexto de pandemia em que o teletrabalho e o ensino à distância fazem parte do dia a dia.

O presidente da Câmara Municipal de Coimbra expressou, esta quinta-feira, preocupação face à débil cobertura assegurada pela Internet em algumas freguesias do concelho.



Câmara Municipal de Coimbra DR

Manuel Machado, que vai voltar a reclamar junto da Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), indicou estar "preocupado com o deficiente serviço de cobertura de Internet, no atual contexto em que as comunicações digitais assumem particular relevância no teletrabalho e no ensino à distância".

O autarca reuniu-se com o presidente da Junta de Freguesia de Ceira, Fernando Santos, tendo o líder do Município ficado a saber que a instalação de fibra ótica por parte da Altice, há meio ano, não foi concluída e que o serviço de Internet por ADSL tem apresentado diversas limitações.

Segundo a Câmara Municipal de Coimbra (CMC), "já em Abril de 2020 as autarquias encetaram diversos contactos com as operadoras de telecomunicações e a situação particular de Ceira foi exposta à ANACOM".

A Altice informou a principal autarquia de Coimbra do arranque da implantação da rede de fibra ótica em Ceira, Vendas de Ceira, Boiça e Lagoas, durante o mês de Agosto de 2020, mas Fernando Santos dá conta de que esse trabalho não foi concluído e, por isso, está por resolver o problema sentido pelas pessoas.

No atual contexto, em que o teletrabalho e o ensino à distância assumem maior relevância, Manuel Machado lamenta que "as operadoras não garantam a cobertura de Internet adequada e com qualidade suficiente para responder às necessidades da população".

"É inaceitável que por este motivo haja cidadãos prejudicados no seu trabalho ou na educação", alega o presidente da CMC.

A Câmara conimbricense, logo no terceiro período do anterior ano letivo, disponibilizou equipamentos informáticos aos alunos que deles necessitavam, de forma a assegurar igualdade de oportunidades no acesso à educação.

Volvidos 10 meses, a autarquia tem cerca de 1 300 equipamentos cedidos, a título de empréstimo, e prepara-se para adquirir mais 1 150 equipamentos (Internet e computadores portáteis) para fazer face a eventuais necessidades.

A CMC disponibiliza gratuitamente, ainda, uma plataforma online de apoio ao ensino à distância, a E@D.Coimbra, acessível por parte de todos os alunos e professores do pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico (público) do concelho