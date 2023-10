Este é o quarto dia consecutivo em que o grupo protesta contra as alterações climáticas. Destas ações já resultaram várias detenções.

Quatro ativistas do grupo Climáximo bloquearam na manhã desta sexta-feira o trânsito na Avenida de Roma, em Lisboa. O acontecimento ocorreu por volta das 11h, sendo assim o quatro dia consecutivo em que o grupo suspende a normalidade da circulação rodoviária.







Climáximo / Instagram

Já na quinta-feira os ativistas tinham pintado a fachada da sede da REN , em Lisboa, por acreditarem que a empresa de transportes "declarou guerra à sociedade e ao planeta".A estes protesto somaram-se ainda outros como o bloqueio da rua de São Bento , na passada quarta-feira, e da Segunda Circular no sentido Benfica-Aeroporto, que ocorreu na manhã de terça-feira. Em ambos os acontecimentos, o grupo de ativistas sentou-se no chão das estradas, obstruindo assim as vias.