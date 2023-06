Clientes dizem-se enganados pela coach Susana Torres. Reveja o Investigação SÁBADO

Pagam cursos de milhares de euros, mas acusam a mentora – que se tornou famosa por trabalhar com o futebolista Éder, no Euro 2016 – de não lhes dar o acompanhamento necessário. Sentem-se lesados e pedem a devolução do dinheiro que deram pelo programa de mentoria.