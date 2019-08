O Ministério Público de Ferreira do Alentejo (Beja) deduziu acusação contra cinco pessoas pela prática de crimes de auxílio à imigração ilegal e pediu uma "compensação económica" para as vítimas, todas estrangeiras, foi hoje divulgado.A acusação foi divulgada num comunicado na página de Internet da Procuradoria da República da Comarca de Beja, publicado na quinta-feira e consultado hoje pela agência Lusa.A quatro das cinco pessoas acusadas, o Ministério Público (MP) imputou a prática em coautoria material de 18 crimes de auxílio à imigração ilegal.Ao outro arguido "foi imputada a prática de seis crimes de auxílio à imigração ilegal e ainda de dois crimes de suborno", pode ler-se no comunicado.O MP pede ainda aos arguidos o "pagamento de uma compensação económica às vítimas, todas de nacionalidade estrangeira, a fixar por critérios de justa ponderação" pelo tribunal coletivo.Os cinco arguidos encontram-se em liberdade provisória "a aguardar os ulteriores termos do processo", acrescentou o comunicado.