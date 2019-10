Supressões de comboios e metro diminuíram uma semana antes das eleições

As eleições legislativas de 6 de outubro afetaram positivamente a circulação dos transportes mais utilizados de Lisboa, Metro e CP. Cinco dias antes do ato eleitoral, a circulação na linha de Sintra ocorreu sem comboios suprimidos, ao contrário do que vinha sendo hábito. E, coincidentemente, no dia das eleições, a CP - Comboios de Portugal não teve nenhum comboio suprimido em todo o país. De acordo com o site suprimidos.pt (que mostra o número de supressões que acontecem todos os dias em território nacional), cinco dias depois o número de supressões aumentou para 13 comboios, só na linha de Sintra.





Três dias depois das eleições, os comboios mais afetados foram no sentido Sintra - Lisboa Oriente, entre as seis e meia e as dez da manhã - seis comboios foram suprimidos em dois dias. No sentido Sintra - Alverca, outros seis comboios foram suprimidos entre as cinco e as nove da noite.O mesmo aconteceu no Metropolitano de Lisboa , onde nos primeiros seis dias do mês houve 14 perturbações, e nos cinco dias seguintes, já depois do ato eleitoral, registou-se quase o dobro – 24 perturbações de acordo com o site perturbações.pt . No domingo das legislativas, só houve uma perturbação de 15 minutos na linha Azul.No dia 7 de Outubro – o dia seguinte às eleições – houve sete perturbações. A linha mais afetada foi a Verde, com três perturbações, de cerca de 20 minutos. O pior dia foi na quarta-feira, dia 9, quando todas as linhas ficaram interrompidas por duas horas, devido a uma falha de energia.Nos últimos anos, as queixas na CP têm vindo a aumentar. De acordo com o Portal da Queixa, só desde abril, os portugueses fizeram 461 queixas. A Comboios de Portugal afirma que vão contratar mais pessoas e que estão a ser criadas condições para que os comboios deixem de estar parados.Em 2018 circularam menos cinco comboios da CP por dia só devido à falta de material, sem contar com greves ou outros problemas. As linhas em que mais comboios foram suprimidos em 2017 e 2018 foram as do Oeste, do Algarve e o troço Casa Branca-Beja, da linha do Alentejo. Estas três linhas sofreram a perda de 207 mil passageiros, em igual período.

O Estado vai injetar 518 milhões de euros na CP, que se destinam exclusivamente a permitir à empresa amortizar um empréstimo obrigacionista que se vence este mês de outubro, disse fonte oficial da empresa pública.

Esta entrada de capital em numerário tem como destino exclusivo, segundo o despacho do Governo, a aplicação daquele montante no reembolso do empréstimo obrigacionista que se vence dentro de dias.



Confrontados com estes números, a CP respondeu que "na linha de Sintra / Azambuja circulam, em média, cerca de 9.990 comboios por mês" e que o índice de regularidade "da linha de Sintra, no mês de setembro de 2019, foi de 99,5%", valor que se manteve em outubro. Acrescentou ainda que, em outubro, na linha de Sintra, se registaram "15 supressões totais e 6 parciais", confirmando os números a que a SÁBADO teve acesso.



A SÁBADO contactou o Metropolitano de Lisboa mas ainda não obteve resposta.



(Notícia atualizada às 16:45, com informações prestadas pela CP)



Com Diogo Barreto