China promete colaborar com UE na luta contra alterações climáticas

O Governo chinês garantiu este domingo estar disponível para trabalhar com os países da União Europeia (UE) em questões como as alterações climáticas, num encontro em Madrid em que o Governo espanhol prometeu cooperação em várias áreas.







Durante uma visita a Madrid, o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, assegurou que o seu Governo está disponível para colaborar com a UE no combate à crise climática, reconhecendo que os principais blocos económicos têm uma responsabilidade acrescida em garantir um futuro sustentável.Em resposta, Wang recebeu do seu homólogo espanhol, José Manuel Albares, a garantia de interesse de Madrid em colaborar em projetos conjuntos em áreas como as energias renováveis e a gestão de águas e resíduos.Os responsáveis pela política externa dos dois países discutiram ainda a acordada isenção de vistos para os espanhóis que façam viagens à China até 15 dias e o investimento em programas de divulgação da língua espanhola em território chinês.No encontro de hoje, numa visita de dois dias que termina na segunda-feira, o chefe da diplomacia chinesa também transmitiu a Madrid a notícia de que o seu Governo irá levantar o embargo à carne bovina espanhola, que em breve passará, de novo, a poder aceder livremente ao grande mercado chinês.Para o ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol, este anúncio terá "um impacto tremendamente positivo", admitindo que "é difícil encontrar um mercado da dimensão do chinês".Wang Yi também garantiu que, além da carne, o mercado chinês ficará mais recetivo para setores como os cosméticos ou os contratos públicos.Albares disse que esta manifestação de interesse é prova do "excelente estado das relações bilaterais e da amizade entre os dois povos", mostrando-se apostado em contribuir para o aprofundamento dos contactos com o Governo chinês.A viagem de Wang ocorre depois de, no ano passado, China e Espanha terem celebrado o 50.º aniversário das suas relações diplomáticas.Na segunda-feira, o chefe da diplomacia chinesa irá encontrar-se com o presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, e com o Rei Filipe VI.