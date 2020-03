Nos primeiros dias de janeiro, o partido Vox anexou Portugal a Espanha. E Ventura anunciou que se iria reunir no sábado seguinte com o líder, Santiago Abascal, nas Caldas da Rainha, para exigir uma "correção pública do erro". Nunca aconteceu – e um dos responsáveis pelas relações internacionais do Chega (e também delegado do Vox em Portugal) diz que o encontro nunca esteve planeado.Relembrou isso mesmo na carta de demissão que enviou a 7 de março a André Ventura, com o conhecimento da direção do Chega. "Esqueceu-se das noticias falsas e ridículas que o Chega fez circular para promover encontros fictícios entre si e o Santiago Abascal? Esqueceu-se que o próprio Abascal me escreveu (e eu mostrei-lhe) a dizer que as noticias postas a circular pelo Chega eram?", lê-se na carta de demissão do responsável, a que ateve acesso, enviada para a direção do Chega no dia 7 de março.Fonte da direção do partido garante que havia indicação da distrital de Leiria de que Santiago Abascal iria estar presente numa gala tauromáquica nas Caldas da Rainha, mas que o Vox terá sido forçado a cancelar por motivos de agenda. Entretanto, o próprio Chega parece ter mudado de geografia: a mesma fonte refere que o partido está "mais próximo dos italianos (como o Liga Norte) e de franceses". Estão a tentar marcar reuniões.