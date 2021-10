Quem é Carlos Natal, o candidato à liderança do Chega?

O "militante fundador" afirma que a pandemia é "a maior fraude da Humanidade", está em guerra aberta com a distrital do Algarve e foi condenado por crime de abuso de confiança fiscal.

A situação não é nova: André Ventura encontra um percalço pelo caminho, demite-se da liderança do Chega, candidata-se à liderança do partido e volta a vencer com larga margem. Já aconteceu duas vezes e prevê-se que venha a acontecer uma terceira, mas com uma diferença: desta vez terá um adversário a disputar o lugar.

Carlos Natal, de 52 anos e candidato pelo Chega à autarquia de Portimão até ter desistido a meio da corrida, é o homem que deseja ser o segundo presidente do partido fundado em 2019. De acordo com o empresário do setor da restauração, aderiu ao Chega por ser de direita. "O Chega é diferente. A esquerda quer perpetuar a pobreza porque essa é a sua base de apoio", confessou à SÁBADO em maio deste ano, durante o terceiro congresso do partido. No manifesto em que apresentou a sua candidatura à liderança do partido promete abrir o Chega ao diálogo e critica as medidas que "nada têm de democrático" e que foram implementadas internamente.

O empresário chegou a ser candidato pelo partido à Câmara Municipal de Portimão, em setembro deste ano. No entanto, a meio da corrida abandonou o lugar. Natal afirmou ter sido afastado da candidatura autárquica "por vontade" da comissão política distrital e da direção nacional do Chega sem conhecer as "razões concretas que levaram à exoneração". De acordo com o partido, a exoneração de Carlos Natal resultou de este ter anunciado o seu número dois na lista em violação das normas internas que condiciona a divulgação de nomes à sua aprovação prévia pelos órgãos distritais e nacionais do partido.