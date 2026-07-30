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Chega pede reunião da Comissão Permanente para ouvir ministros da Justiça e Administração Interna

Lusa 11:19
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Partido pede a convocação "com caráter de urgência" do órgão que reúne quando os trabalhos parlamentares estão interrompidos, propondo como datas terça ou quarta-feira da próxima semana.

O Grupo Parlamentar do Chega requereu esta quinta-feira ao presidente da Assembleia da República a convocação de uma reunião da Comissão Permanente na próxima semana para ouvir os ministros da Justiça e da Administração Interna.

André Ventura, líder do Chega
André Ventura, líder do Chega Eduardo Costa

De acordo com o requerimento divulgado esta quinta-feira pelo partido, o Chega pede a convocação "com caráter de urgência" do órgão que reúne quando os trabalhos parlamentares estão interrompidos, propondo como datas terça ou quarta-feira da próxima semana.

O documento assinado pelo líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto, considera que os esclarecimentos dados pelo ministro da Administração Interna na conferência de imprensa de quarta-feira foram "manifestamente insuficientes, contraditórios e, em alguns casos, configurando até a confissão de ilegalidades praticadas".

O partido liderado por André Ventura refere também que surgiram entretanto "novos factos suscetíveis de levantar graves suspeitas sobre o ministro visado, os quais não foram, manifestamente, objeto de esclarecimento".

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Por isso, o partido quer ouvir no Parlamento o ministro da Administração Interna para que dê mais explicações sobre as polémicas em que tem estado envolvido, relacionadas com a altura em que era diretor nacional da Polícia Judiciária, e "que afetam a sua credibilidade/ autoridade/ idoneidade para o exercício das funções que lhe estão adstritas".

O partido refere ainda que na quarta-feira, "em espaço aberto televisivo, o líder parlamentar do PSD, deputado Hugo Soares, afirmou que a maioria que sustenta o Governo apenas se opôs à convocação da Comissão Permanente para ouvir o ministro da Administração Interna por entender que este deveria, em primeiro lugar, prestar esclarecimentos em conferência de imprensa própria".

Também a Iniciativa Liberal já tinha requerido uma reunião extraordinária da Comissão Permanente do Parlamento com a presença de Luís Neves, pedido indeferido pelo presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco.

O Chega já formalizou igualmente o requerimento para que o Parlamento constitua uma comissão parlamentar de inquérito aos mandatos de Luís Neves enquanto diretor nacional da Polícia Judiciária, entre 2018 e este ano.

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