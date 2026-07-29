O ministro da Administração Interna assegurou que a empresa - que esteve sem alvará durante vários meses - já não está a trabalhar na sua casa no Alentejo.
O ministro da Administração Interna, Luís Neves, assegurou que a empresa Construbarcelos, detida pelo seu amigo João Carvalho, já não está a realizar obras no seu monte alentejano. A revelação foi feita durante uma conferência de imprensa onde endereçou várias das polémicas em que se viu envolvido nas últimas semanas.
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As imagens da piscina em Odemira que Luís Neves construiu sem autorização da câmara
A Construbarcelos ficou sem habilitação legal para a realização de obras desde o dia 26 de março deste ano, como avançou a SÁBADO. O Instituto dos Mercados Públicos, Imobiliário e Construção (IMPIC) esclarece que a empresa apenas pediu um novo título legal de construção ao regulador após ser conhecido publicamente o caso em torno das obras no monte de Odemira.
Durante a conferência de imprensa, Luís Neves garantiu que continua a ser amigo de João Carvalho, mas que não o teria contratado para fazer as obras no seu terreno: "Se fosse hoje, não teria feito o que fiz", assegurou.
Em atualização
Luís Neves garante que empreiteiro João Carvalho já não está a fazer obras no monte alentejano