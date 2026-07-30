Sábado – Pense por si

SIGA-NOS NO WHATSAPP
Não perca as grandes histórias da SÁBADO

Portugal

Acidente faz dois feridos ligeiros e corta IC19 no sentido Lisboa-Sintra

Lusa 10:56
Adicione como fonte preferencial no Google
As mais lidas

No sentido oposto, Sintra-Lisboa, também ocorreu um acidente, entre uma mota e um veículo ligeiro, que levou ao corte do trânsito em duas faixas de rodagem, entretanto restabelecido

Um acidente que envolveu oito viaturas fez esta quinta-feira dois feridos ligeiros e obrigou ao corte do IC19 no sentido Lisboa-Sintra, disse à Lusa fonte da PSP.

Feridos foram encaminhados para o Hospital São Francisco Xavier
Feridos foram encaminhados para o Hospital São Francisco Xavier Lusa

Segundo a mesma fonte, os dois feridos foram transportados para o hospital São Francisco Xavier, em Lisboa.

Pelas 10:30, o IC19 continuava com corte total no sentido Lisboa-Sintra.

No sentido oposto, Sintra-Lisboa, também ocorreu um acidente, entre uma mota e um veículo ligeiro, que levou ao corte do trânsito em duas faixas de rodagem, entretanto restabelecido.

Desse acidente há a registar um ferido ligeiro que foi transportado para o hospital São Francisco Xavier, indicou a fonte da PSP.

Tópicos Feridos ferida Feria Acidente (geral) Lisboa Sintra São Francisco Xavier Polícia de Segurança Pública
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Acidente faz dois feridos ligeiros e corta IC19 no sentido Lisboa-Sintra