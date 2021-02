Chefe dos guardas prisionais julgado por tráfico de droga

Entre maio de 2012 e novembro de 2019, data em que se aposentou, José Coelho foi chefe da guarda prisional na cadeia de Paços de Ferreira. Tinha liberdade de movimentos e facilidade de acesso a todas as áreas do estabelecimento.



Com o tempo, ganhou também a confiança de vários detidos. Mas, nesse período, José Coelho foi muito mais do que isso: de acordo com o Ministério Público (MP) do Porto, terá utilizado os seus privilégios para introduzir na prisão dezenas de quilos de droga, telemóveis, garrafas e inúmeros produtos proibidos. Em troca, recebeu dinheiro, televisores e bicicletas.



Agora, já reformado, José coelho é um dos 20 arguidos que no próximo dia 17 de fevereiro começam a ser julgados no Pavilhão Anexo ao Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira pelos crimes de tráfico de estupefacientes, corrupção ativa, extorsão e branqueamento de capitais.