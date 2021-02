Inspetores da ASAE acusados de corrupção

No verão de 2017 o Obrigado Lisboa - anteriormente conhecido como Rio Ceira - tornou-se célebre por ser um dos vários restaurantes da baixa de Lisboa, pertencentes aos mesmos donos, que cobrava preços exorbitantes a clientes que não tinham o cuidado de olhar para os preços, escondidos no fundo de uma longa lista. Apesar das queixas e das dezenas de críticas colocadas em sites da especialidade, a medida não era ilegal. Os preços constavam da ementa, os clientes é que não os viam antes de pedir.



O que não se sabia na época é que os proprietários tinham em curso vários esquemas criminosos. Um era uma rede de tráfico de droga desmantelada pela PSP na chamada operação Dupla Face. O outro um sistema através do qual eram avisados previamente de fiscalizações da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE). Quando isso não acontecia, e alguma inspeção dava origem a uma multa, os seus contactos na ASAE - atuais e antigos inspetores - conseguiam resolver o assunto. Em troca, ofereciam-lhes almoços, bebidas, telemóveis, casacos do Benfica e bilhetes para jogos no Estádio da Luz.



De acordo com a acusação do Ministério Público (MP), a que a SÁBADO teve acesso, a empresa dona do Obrigado Lisboa e o seu gerente, Tiago Ribeiro, estão entre os 33 arguidos de um processo que tem como principais elementos dois atuais (João Branco e João Neto) e dois ex-inspetores da ASAE (Carlos Andrade e António Machado). Para além de darem informações, os quatro forneceram "aconselhamento técnico e jurídico" e "delinearam estratégias de defesa, partilharam o teor de denúncias apresentadas à ASAE por consumidores, sobre a realização de fiscalizações para que os donos dos estabelecimentos estivessem preparados e agissem em conformidade.