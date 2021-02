MP de Lisboa acusou cinco pessoas por maus tratos e outras seis por abandono de animais

O Ministério Público da comarca de Lisboa acusou, o ano passado, cinco pessoas por maus tratos a animais de companhia e outras seis por abandono, tendo arquivado 280 casos, no total dos dois crimes.





Um relatório do Ministério Público da comarca referente a 2019 e 2020 indica que houve menos acusações o ano passado pelos crimes contra animais e uma diminuição dos inquéritos entrados no Ministério Público em cerca de 20%.Sobre crime de abandono de animais de companhia deram entrada 119 inquéritos o ano passado, contra 146 em 2019, e sobre maus tratos registou-se uma redução de 252 para 203 entre os dois anos.O relatório indica que em 2019 as absolvições representaram 22% do total e as condenações 78%. Em 2020, as condenações cifraram-se em 25% das decisões proferidas, nomeadamente através do pagamento de uma multa, sendo os restantes 75% referentes a absolvições, em ambos os crimes.Neste tipo de criminalidade é permitida a aplicação da suspensão provisória do processo, tendo o Ministério Público decidido por esse caminho em seis casos relacionados com maus tratos e em outros três de abandono de animais.Em conclusão, segundo o relatório, houve um decréscimo de cerca de 20% no número de inquéritos que deram entrada o ano passado no MP, relativamente a 2019, a que correspondeu também uma baixa de 40% no número de acusações e de 34% no número de arquivamentos.Segundo o procurador que assina o relatório, a diminuição de inquéritos em 2020, o menor número de acusações, a manutenção das suspensões provisórias dos processos e o menor número de arquivamentos podem ser justificados com a situação pandémica, para além do "aumento de ações de sensibilização e de fiscalização e de uma maior preocupação da sociedade relativamente à criminalização dos maus tratos e abandono dos animais".