Ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes manifestou "total e completa disponibilidade e interesse" em ser ouvido pelo Ministério Público.

O presidente do PSD, Rui Rio, excluiu a possibilidade de chamar o primeiro-ministro, António Costa, a depor na comissão parlamentar de inquérito a Tancos, mas admitiu não ser "muito normal" que, se Azeredo Lopes soube do encobrimento, não tenha informado António Costa.

A reacção do líder social-democrata surgiu depois de o Correio da Manhã ter revelado que o chefe de gabinete do ex-ministro da Defesa, tenente-general Martins Pereira, revelou durante o interrogatório pelos procuradores do DCIAP que dera conhecimento ao ministro da farsa montada pela PJ Militar quanto ao aparecimento das armas furtadas de Tancos.

"A ser verdade, - a matéria está em segredo de justiça - a ser verdade significa que o ministro teria mentido e isso tem de ter tradução, que é a demissão do ministro, o que já aconteceu", frisou, acrescentando que o resto terá de ser apurado na comissão de inquérito e pelas instâncias judiciais.

Interrogado se considera possível que Azeredo Lopes, a saber do encobrimento, não tenha informado o primeiro-ministro, Rui Rio respondeu: "Essa pergunta tem de ser feita ao senhor ex-ministro da Defesa e ao primeiro-ministro". "Não é muito normal que, numa matéria dessas, o ministro da Defesa não o transmita ao primeiro-ministro", acrescentou ainda assim.

No entanto, questionado se os sociais-democratas admitem chamar António Costa à comissão de inquérito sobre Tancos que será aprovada esta semana, ainda que o primeiro-ministro tenha a possibilidade de responder por escrito, Rio foi taxativo. "Não. Não porque eu não vou trás de foguetes. Não me lembro de um primeiro-ministro vir a uma comissão, pode vir a plenário que é sede própria para o primeiro-ministro responder", defendeu.

Para Rio, "o primeiro-ministro tem de dar explicações", mas tem de fazê-lo em plenário, nomeadamente nos debates quinzenais. "Nunca vi, nem quero ver um primeiro-ministro, seja ele qual for, dar explicações numa comissão", frisou.

Quem também já reagiu às notícias desta quinta-feira foi o ex-ministro da Defesa Nacional, que mostrou "total e completa disponibilidade e interesse" em ser ouvido sobre o caso de Tancos.

"Face às notícias de hoje sobre o chamado `caso de Tancos´, contactei o DCIAP, tendo manifestado, "com respeito pleno pela autonomia decisória da PGR [Procuradoria-Geral da República], a minha total e completa disponibilidade e interesse em ser ouvido pela investigação deste caso", disse o próprio numa declaração enviada à Lusa. Na mesma declaração, José Azeredo Lopes acrescentou que reitera tudo o que afirmou "até à data" sobre aquele caso.

Aquando da demissão, Azeredo disse que optara pela saída do Governo para evitar que as Forças Armadas fossem "desgastadas pelo ataque político" e pelas "acusações" de que disse estar a ser alvo por causa do processo de Tancos.

O ministro cessante voltou a negar que tenha tido conhecimento, "directo ou indirecto, sobre uma operação em que o encobrimento se terá destinado a proteger o, ou um dos autores do furto". "Desmenti e desminto, categoricamente, qualquer conhecimento, directo ou indirecto, sobre uma operação em que o encobrimento se terá destinado a proteger o, ou um dos, autores do furto", reforçou.