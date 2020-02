No futebol, as injúrias são mais permitidas e, por isso, chamar "filho da puta" a alguém não foi considerado crime pelo Tribunal da Relação de Lisboa. Uma sentença de setembro de 2019 impediu que a um delegado de jogo que disse "Vá lá p’rá barraca, vai mas é pó caralho seu filho da puta" fosse imputado o crime de injúria.

No recurso à decisão do Tribunal da Comarca de Lisboa Norte, a juíza Maria do Carmo Ferreira considera que "tais expressões feitas no seio do ‘mundo do futebol’, não se podem considerar que tenham atingido um patamar de obscenidade e grosseria de linguagem, nem que aquelas expressões tenham colidido com o conteúdo moral da personalidade do visado nem atingido valores ética e socialmente relevantes do ponto de vista do direito penal".

Afinal, no contexto de uma discussão durante um jogo, "aquelas palavras não têm outro significado que não seja a mera verbalização das palavras obscenas, sendo absolutamente incapazes de pôr em causa o caráter, o bom-nome ou a reputação do visado". "Traduzem sim um comportamento revelador de falta de educação e de baixeza moral e contra as regras da ética desportiva; contudo, esse tipo de comportamento, socialmente desconsiderado, é também ele, de alguma forma tolerado nos bastidores da cena futebolística", defende a juíza.

O queixoso alegou que as palavras tinham atingido o seu "património pessoal", "honra e dignidade" e que por isso se enquadravam no crime de injúria. Porém, a Relação acabou por concordar com a decisão em primeira instância: "Muito embora as funções desempenhadas por cada um dentro dos respetivos clubes e nas relações profissionais entre ambos, exijam determinados comportamentos éticos, na realidade, aquelas expressões não contendem com o conteúdo moral da personalidade do visado nem atingem valores ética e socialmente relevantes do ponto de vista do direito penal."