O que deve um árbitro fazer em situações de racismo?

Os insultos racistas ao avançado do FC Porto Moussa Marega durante o jogo frente ao Vitória de Guimarães têm despontado um vasto número de reações mas o que deve fazer o árbitro da partida quando situações como esta acontecem?

Luís Godinho, o árbitro destacado para o jogo realizado no Estádio D. Afonso Henriques, seguiu o protocolo elaborado pela UEFA: ao aperceber-se de um comportamento racista vindo das bancadas, o juiz iria interromper a partida. No entanto, tal não chegou a acontecer, pois Marega decidiu sair do relvado através de uma substituição e o jogo prosseguiu. O árbitro chegou, no entanto, a sinalizar os incidentes que aconteciam nas bancadas ao delegado da Liga presente em Guimarães.

O primeiro passo estabelecido pela UEFA inclui ainda que seja feito um anúncio aos adeptos para que parem imediatamente as demonstrações racistas - algo que foi considerado por Luís Godinho caso a situação não cessasse. Se estas permanecessem, o árbitro podia pensar em suspender a partida e direcionar as equipas para os respetivos balneários, por um período entre cinco a dez minutos. Em casos extremos, o jogo é terminado.

Mas, de acordo com o Público junto de árbitros de vários escalões de competição, os árbitros que apitam partidas não-profissionais estão quase num vazio, não tendo procedimento a seguir – como existe na I Liga ou em competições internacionais. Na capital, árbitros da Associação de Futebol de Lisboa não têm poder para interromper o jogo em eventuais casos de racismo e têm de parar o jogo e telefonar à AFL para esta decidir uma paragem nos jogos.

Liga prevê castigo de três jogos à porta fechada para cânticos racistas

O Regulamento Disciplinar da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) prevê a punição de realizar um a três jogos à porta fechada aos clubes que "promovam, consintam ou tolerem" comportamentos racistas.

O artigo 113.º do regulamento em vigor define as sanções a "comportamentos discriminatórios em função da raça, religião ou ideologia".

"Os clubes que promovam, consintam ou tolerem a exibição de faixas, o cântico de slogans racistas ou, em geral, com quaisquer comportamentos que atentem contra a dignidade humana em função da raça, língua, religião ou origem étnica serão punidos com a sanção de realização de jogos à porta fechada a fixar entre o mínimo de um e o máximo de três jogos e, acessoriamente, com a sanção de multa de montante a fixar entre o mínimo de 200 UC e máximo de 1.000 UC", lê-se no referido documento.

O regulamento de competições da LPFP determina também, no seu artigo 9.º, algumas condições para a o acesso a recintos desportivos, tais como "não entoar cânticos racistas ou xenófobos ou que incitem à violência", assim como "não ostentar cartazes, bandeiras, símbolos ou outros sinais com mensagens ofensivas, violentas, de caráter racista, xenófobo, sexista, provocatório, político, religioso, ideológico ou que, de qualquer modo, incitem à violência ou à discriminação".



Com Lusa