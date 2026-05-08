CGTP entrega na segunda-feira pré-aviso da greve geral de 3 de junho

Entrega do pré-aviso acontecerá dias depois de o Governo ter dado por terminado as negociações da reforma laboral.

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A CGTP vai entregar o pré-aviso da greve-geral agendada para 03 de junho contra a reforma laboral na próxima segunda-feira no Ministério do Trabalho, em Lisboa, fez saber esta sexta-feira a central sindical.



Manifestantes protestam durante a tribuna pública organizada pela CGTP ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

A convocação da paralisação será formalizada por "uma delegação da CGTP-IN, encabeçada pelo secretário-geral, Tiago Oliveira", anunciou a Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP) num comunicado enviado às redações.

A entrega do pré-aviso acontecerá dias depois de o Governo ter dado por terminado, na quinta-feira, as negociações da reforma laboral na Concertação Social, uma proposta legislativa que a CGTP contesta.

A razão central que levou a CGTP a anunciar a convocação da greve geral de 03 de junho, ainda antes do desfecho das negociações, é o teor da reforma laboral que o Governo de Luís Montenegro quer submeter ao parlamento.

O lema da paralisação é "Derrotar o pacote laboral", segundo o cartaz que tem sido divulgado pela Intersindical.

Desde o início da apresentação do anteprojeto de lei, em julho de 2025, que a central sindical pede a retirada da iniciativa.

Nos últimos meses, o executivo realizou algumas reuniões sobre no Ministério do Trabalho, para as quais convidou as quatro confederações empresariais e a UGT, deixando a CGTP de fora por considerar que desde o princípio se colocou à margem da negociação ao pedir a retirada da reforma.

A última greve geral aconteceu em 11 de dezembro de 2025, tendo sido convocada pela CGTP e pela UGT, que realizaram a primeira paralisação geral conjunta desde o período da 'troika'.

Em relação à greve geral de 03 de junho, a UGT ainda não tomou posição. Na quinta-feira, no final da reunião com o Governo, o secretário-geral da UGT, Mário Mourão, ao ser questionado pelos jornalistas sobre se a central voltará a participar na paralisação, disse que ainda não submeteu uma proposta aos órgãos da UGT nesse sentido.

A reunião de concertação Social de quinta-feira terminou sem acordo entre o Governo e as confederações patronais e centrais sindicais, com a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Rosário Palma Ramalho, a acusar a UGT de ter sido intransigente e de não ter cedido "em nenhum ponto" e com a central sindical liderada por Mário Mourão a acusar o executivo de ter minado a confiança nas negociações com um "constante avanço e recuo" nas suas propostas.