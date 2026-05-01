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CGTP convoca greve geral para 3 de junho

Lusa 08:56
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Anúncio foi feito pelo secretário-geral Tiago Oliveira em entrevista à RTP Notícias.

 A CGTP, através do seu secretário-geral, Tiago Oliveira, convocou esta sexta-feira, quando se assinala o Dia do Trabalhador, uma greve geral para 3 de junho.

Tiago Oliveira, secretário-geral da CGTP
Tiago Oliveira, secretário-geral da CGTP Lusa

“A CGTP vai convocar hoje, no 1.º de Maio, todos os trabalhadores para aderirem a uma grande greve geral no próximo dia 03 de junho”, declarou Tiago Oliveira em entrevista à RTP Notícias.

“Vamos realizar uma grande greve geral. Vamos continuar a trilhar este caminho de denúncia, mas também de luta por uma vida melhor. Vamos continuar a trilhar este caminho de exigência da retirada do pacote laboral”, declarou ainda o secretário-geral da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses.

O líder da CGTP estava a referir-se ao pacote laboral que o Governo pretende apresentar ao parlamento para introduzir mudanças na Lei do Trabalho.

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