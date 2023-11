Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Jimmy Wales é o empresário norte-americano que fundou a maior enciclopédia online do mundo em 2001 e encontrou-se com a SÁBADO durante a Web Summit, em Lisboa. Um dos princípios da Wikipédia é a liberdade, sendo que os utilizadores são convidados a contribuir ou a modificar os conteúdos. No entanto, pode criar potencial para problemas com a veracidade das informações. Mas "a ideia de que a abertura é inimiga da qualidade não é verdadeira, o fechamento é que é inimigo da qualidade", responde o fundador da Wikipédia, de 57 anos.