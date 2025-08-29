Sábado – Pense por si

Adolescente responsável por atear dezenas de fogos justifica-se com más notas

Menor será fascinado pelo fogo. Este verão andou com fósforos a provocar incêndios todos os dias.

Os primeiros incêndios terão sido ateados quando o menor tinha apenas 10 anos. Ao longo do tempo, os crimes começaram a aumentar de frequência e este verão ocorreram de forma quase diária. O adolescente, agora com 14 anos, é suspeito de ter provocado dezenas de fogos na União de Freguesias de Ardegão, Arnozela e Seidões, em Fafe. Quando foi identificado pela Polícia Judiciária de Braga confessou os crimes e alegou andar frustrado pelo facto de ter tido más notas. 

Tópicos Crime Crime lei e justiça Incêndios Adolescentes Seidões Fafe Braga Arnozela
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Arte redentora

Estudos recentes demonstram que atividades artísticas – como desenho, pintura, escultura ou colagem – não só promovem a expressão emocional e a catarse, como induzem estados de relaxamento que reduzem os níveis de cortisol.

