O comentador político afirmou que o ministro das Finanças Mário Centeno está de saída do Governo e que esta cisão pode acontecer já para o ano ou, mais tardar, em 2021. O seu sucessor pode vir a ser o atual presidente da Câmara Municipal de Lisboa e aliado de António Costa, Fernando Medina.Segundo o comentador, a hipótese mais provável de sucessão a Centeno virá de dentro do próprio Ministério. "Se o caminho for uma solução interna, a escolha será Mourinho Félix. É uma escolha natural. É o número dois nas Finanças. É o substituto de Centeno", escreve Marques Mendes, acrescentando que caso a escolha recaia numa solução externa a mesma pode vir a ser Fernando Medina."Fernando Medina sempre foi o delfim de António Costa. É quem o PM mais gostava de ver como seu sucessor", lembra Marques Mendes.Leia mais em Jornal de Negócios