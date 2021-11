Centenas de militares não quiseram ser vacinados contra a covid-19

As mais lidas

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Na Marinha, 800 militares recusaram ser vacinados contra a covid-19. Trata-se de 10% do efetivo. Já no Exército, foram 756 (6% do efetivo), adianta o Diário de Notícias.







COFINA MEDIA

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Já a Força Aérea não divulgou os dados. O jornal adianta que fontes militares avançam que "há negacionistas" nas Forças Armadas.Nos últimos dias registou-se um surto a bordo da fragata Corte-Real, que está a navegar no mar Báltico. Pelo menos 35 militares testaram positivo.