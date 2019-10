CDS transforma comício no Porto em homenagem a Freitas do Amaral

O CDS vai transformar o jantar-comício de encerramento de campanha para as legislativas de domingo, esta quinta-feira no Porto, numa homenagem "em memória" de Diogo Freitas do Amaral , fundador do partido que morreu aos 78 anos.O anúncio foi feito por Assunção Cristas, presidente do CDS, após uma ação de campanha em Viana do Castelo, precisando que o partido vai reprogramar as ações, tendo em conta os calendários das cerimónias fúnebres do ex-líder dos centristas."O jantar que estava previsto para o Porto terá uma configuração bastante distinta, não será um jantar em género de comício e de festa, mas será para evocar a memoria do professor Diogo Freitas do Amaral", afirmou, depois de uma reunião no Instituto Politécnico de Viana do Castelo, onde não teve tunas académicas e se fez um minuto de silêncio na sessão com professores e alunos.Cristas disse não ter tido ainda tempo "para parar" e poder ver quando se realizam o velório e o funeral do antigo vice-primeiro-ministro da AD, com Sá Carneiro, pelo PSD, e Amaro da Costa, pelo CDS, e, assim, ajustar a campanha.