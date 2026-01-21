Chega desafia Montenegro a dizer se vai apoiar ou combater o socialismo

O primeiro-ministro pediu que não se confundam estas eleições com as eleições legislativas.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)

O Chega desafiou esta quarta-feira o primeiro-ministro a dizer quem apoia na segunda volta das eleições presidenciais, se vai "ficar do lado de quem combate o socialismo", com Luís Montenegro a pedir que não se confundam estas eleições com legislativas.



«Problemas da Saíde não se resolvem com demissões»: Montenegro garante que ministra da Saúde fica no Governo Lusa

No debate quinzenal desta tarde, na Assembleia da República, Pedro Pinto assinalou que Luís Montenegro é também líder do PSD e perguntou-lhe se "vai estar ao lado do socialismo ou ao lado de quem combate o socialismo".

"Não podemos ficar em cima do muro", salientou.

Luís Montenegro, que logo na noite eleitoral tinha dito que o PSD não iria dar indicação de voto nem em António José Seguro nem em André Ventura, pediu ao Chega que não confunda "as duas voltas das eleições legislativas", em 2024 e 2025, com "as duas voltas das eleições presidenciais".

O primeiro-ministro fez depois uma análise aos resultados das eleições presidenciais do último domingo, considerando que demonstraram existir um espaço político maior, ao centro, e dois médios, um à direita e outro à esquerda.

"Está aqui um terceiro grande espaço político à minha frente, este espaço central, que teve também a mesma representatividade, grosso modo, nas eleições presidenciais que teve nas eleições legislativas. Com uma diferença, é que nestes dois espaços políticos médios os votos estiveram concentrados num candidato, em cada um dos espaços políticos, no espaço político central, onde estão representados os partidos do Governo, a votação esteve dispersa por vários candidatos", referiu.