Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
21 de janeiro de 2026 às 19:52

Pedro Duarte apoia candidatura de Seguro na segunda volta das presidenciais

O autarca do Porto explicou que há um candidato que faz o "papel de moderação” e outro que quer “desvirtuar as regras democráticas e do nosso sistema vigente”.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)