O Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Vila Real aguarda um "reforço de meios operacionais" para combater o "difícil incêndio" de Valpaços que está ativo desde as 13:36 e que obrigou a evacuar uma aldeia."Esperamos reforços de meios de Lisboa, Porto, Viseu, Guimarães ou Braga para nos ajudarem no difícil combate às chamas", disse à Lusa fonte do CDOS.Neste momento, o fogo tem três frentes ativas, uma delas no concelho vizinho de Chaves, que é a mais preocupante, referiu a fonte.Os trabalhos assentam agora na defesa do perímetro da aldeia de Gondar, em Chaves, sublinhou.O maior obstáculo no combate às chamas é a intensidade do vento, o que poderá causar reacendimentos de focos de incêndio.A fonte avançou que duas pessoas acamadas, habitantes em localidades de Valpaços atingidas pelo fogo, foram retiradas das habitações pela Cruz Vermelha Portuguesa.Acrescentou ainda que o pavilhão desportivo de Valpaços poderá ser aberto durante a noite caso seja preciso retirar pessoas das suas casas e realojá-las.Segundo a página na internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o fogo estava pelas 22:10 a ser combatido por 397 bombeiros, apoiados por 121 viaturas.Durante a tarde, o combate às chamas envolveram seis meios aéreos.