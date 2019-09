O incêndio de grandes dimensões que lavra no concelho da Sertã está a ceder ao combate "com lentidão", disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil."O incêndio está a ceder aos meios de combate, com lentidão, devido à orografia do terreno. Estão [os meios] a conseguir dominar as áreas ativas, sendo que ardem com mais intensidade dois dos seis setores do incêndio", explicou à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Castelo Branco.Na localidade de Cumeada, as pilhas de madeira armazenadas no exterior de uma fábrica foram atingidas pelas chamas, sem que as instalações estejam em perigo: "A fábrica está protegida", adiantou.A mesma fonte disse ainda que aguardam pela chegada ao teatro de operações de mais meios que, posteriormente, irão ser posicionados no terreno.O incêndio florestal deflagrou pelas 14:50, na localidade de Marmeleiro, concelho da Sertã e até ao momento não há localidades em perigo nem houve a necessidade de efetuar quaisquer evacuações.Durante o combate às chamas, seis bombeiros e um civil sofreram ferimentos.Segundo a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, às 21:45 estavam no terreno a combater as chamas 518 operacionais, apoiados por 159 viaturas.