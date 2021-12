Cavaco Silva: 'O PS tem uma certa aversão às reformas estruturais'

Para tirarmos partido do euro é preciso libertar a governação de partidos que defendem políticas que conduziram à miséria e à ditadura os países em que foram aplicadas. Palavras de Aníbal Cavaco Silva que, nesta entrevista exclusiva à SÁBADO que integra a edição especial sobre os 20 anos do euro, nas bancas desde 26 de dezembro, considera que vai ser necessária muita coragem política para sair do beco a que a governação do PS apoiada pelos partidos de extrema-esquerda conduziu o País. E não está a antecipar que o governo que resulte das eleições tenha essa coragem política.



Numa conversa de quase duas horas, que teve como tema de fundo os 30 anos do Tratado de Maastricht, assinado por Cavaco Silva enquanto primeiro-ministro, o ex-Presidente da República elenca as reformas que Portugal deve fazer para inverter a tendência recente de empobrecimento relativo. E identifica os erros que foram cometidos no passado.



Protagonista da construção do projeto da moeda única, Cavaco Silva reconhece que a arquitetura partiu incompleta, mas que se tem vindo a construir, em cada crise. Manifesta satisfação com a criação do fundo de 750 mil milhões de euros para combater os efeitos da pandemia e espera que os ministros das Finanças do euro aproveitem este precedente. Para que o euro possa dar mais um passo e ter um orçamento próprio.