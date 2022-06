Costa responde a Cavaco dizendo que está a tentar 'fazer mais e melhor'

O primeiro-ministro referiu estar empenhado em fazer um trabalho melhor do que o desenvolvido pelo governo social-democrata nas décadas de 80 e 90.

O primeiro-ministro português, António Costa, respondeu ao desafio colocado pelo antigo presidente da República Cavaco Silva num artigo de opinião publicado esta semana. No texto, o social-democrata desafiou o atual líder do Governo a aproveitar a maioria absoluta agora conseguida para fazer mais do que os governos cavaquistas. Costa garantiu que está a fazer todos os possíveis para "fazer mais e melhor".