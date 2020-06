Catarina Martins está preocupada com o próximo ano letivo

A coordenadora nacional do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, mostrou-se hoje preocupada com a forma como o Governo está a tratar o próximo ano letivo, lamentando que as escolas ainda não tenham indicações do que vai acontecer.

"Não podemos começar o próximo ano letivo nas condições em que fizemos este, porque, por muito que elogiemos, e devemos elogiar, o esforço que foi feito, sabemos que não é assim que pode funcionar a escola", afirmou aos jornalistas, em Tondela.

Na sua opinião, "é muito preocupante que as escolas ainda não tenham indicações sobre o que vai acontecer".

Catarina Martins referiu que, no orçamento suplementar, o BE "está a propor já a contratação de mais pessoal, porque as escolas precisam muito de pessoal para poderem funcionar com segurança no próximo ano letivo".

"E agendámos no Parlamento um debate sobre o novo ano letivo", acrescentou.

O BE pretende, por exemplo, "reduzir o número de alunos por turma, que é a única forma de garantir que as escolas funcionam com segurança face a uma pandemia" que não estará terminada em setembro.

Essa redução "também permite que aqueles alunos que foram mais prejudicados com o encerramento das escolas tenham mais acompanhamento para recuperarem aquelas aprendizagens em que não tiveram a hipótese de evoluir naquele tempo", argumentou.