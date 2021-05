Catarina Martins critica Governo por ter 'poupado' durante a pandemia

Coube à coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, realizar o discurso de abertura da XII convenção do partido que se realiza pela primeira vez na história no distrito do Porto Frente às poucas centenas de pessoas presentes no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos (a presença foi limitada devido à pandemia), Catarina Martins criticou o Governo, a direita e os grandes interesses empresariais. Mas o principal alvo durante este discurso de abertura foi mesmo o Governo.



No início do seu discurso, Catarina Martins aproveitou o facto da convenção se realizar em Matosinhos para lembrar "os trabalhadores da refinaria da Galp que enfrentam o despedimento de uma empresa com milhões de euros de lucro só no primeiro trimestre", para lançar um dos motes mais repetidos pelo partido desde o início da pandemia: "Quem quer lucros não pode despedir. Não aceitamos o falso pretexto da transição energética como fator de despedimento". "Mais e melhor emprego. É por isso que aqui estamos, também", acrescentou ainda a coordenadora bloquista.



Bastante criticada por ter dado a mão ao Governo várias vezes durante a pandemia, Catarina Martins assegurou que o partido teve razão em aceitar o confinamento mais do que uma vez. "A esquerda não troca vidas por negócios", defendeu. Acrescentou ainda que quase nenhum dos presentes recebeu ainda a vacina e que para poder cumprir as regras da Direção-Geral da Saúde, o partido teve de de limitar a presença de militantes e delegados. "Mas ansiamoss pelo fim da pandemia para nos podermos voltar a juntar todas e todos", acresccentou.