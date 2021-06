35 horas: o grande tabu do Bloco de Esquerda

A promotora da moção N na Convenção do BE deixou ficar no palco uma acusação grave: "O Bloco não pode defender para a sociedade o que não pratica internamente. É verdadeiramente obsceno defender as 35 horas de trabalho no público e no privado e praticar cá dentro, contratualmente, as 40 horas. Isto não pode ser a postura de um partido de esquerda que coloca no seu discurso a defesa dos trabalhadores e dos seus direitos. O assédio moral, e neste caso também político, que os trabalhadores do BE sofrem por parte do partido é verdadeiramente intolerável [‘tens de terminar camarada’, ouve-se da mesa].