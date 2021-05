Novas regras na restauração: distância de dois metros e cadeiras cruzadas

A Direção-Geral da Saúde atualizou esta semana as regras para cafés e restaurantes. Cada estabelecimento deve ter um plano de contingência, quem não vive na mesma casa tem de ficar a uma distância de, pelo menos, dois metros e a disposição dos lugares deve ser em diagonal.

Os restaurantes estão abertos desde o mês de abril, mas a Direção-Geral da Saúde atualizou esta semana as regras de funcionamento destes estabelecimentos. De acordo com o documento publicado na quinta-feira e assinado por Graça Freitas, além do uso obrigatório de máscara e da desinfeção das superfícies, os estabelecimentos devem elaborar o próprio plano de contingência especifico para o contexto da covid-19.