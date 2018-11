Autoridades já falaram com as autoridades portuguesas sobre a tese de que a menina saiu da casa de férias, após ter dado por falta dos pais, e acreditam que tudo pode ter acontecido já no exterior.

A polícia britânica afirma estar a investigar duas novas pistas sobre o desaparecimento de Madeleine McCann, na Praia da Luz, Lagos, em 2007. Os inspetores voltaram a analisar a teoria de que a criança saiu sozinha do apartamento de férias, onde estava a dormir com os irmãos, para procurar os pais, que estavam a jantar com amigos num restaurante. Acreditam que pode ter morrido atropelada.



Segundo o jornal britânico The Sun, a polícia britânica informou agora os pais de Maddie que segue "duas novas e importantes linhas de investigação".



O jornal avança que a Scotland Yard falou recentemente com as autoridades portuguesas sobre a tese de que a menina saiu da casa de férias, após ter dado por falta dos pais, e apontam um cenário já no exterior – que Maddie terá sido atropelada fatalmente por um condutor, alcoolizado, que transportou e largou o corpo noutro local.



Esta hipótese já tinha sido analisada pelas polícias britânica e portuguesa, ao longo da investigação ao desaparecimento da criança, vista pela última vez, quando tinha três anos, no quarto da casa de férias.