Divulgação de emails chega a tribunal

A 4 de abril de 2017, Francisco J. Marques, chegou ao programa Universo Porto da Bancada, no Porto Canal, com uma surpresa: ia começar a revelar o conteúdo de informação trocada por email entre responsáveis do Sport Lisboa e Benfica. Nessa noite, mostrou dois documentos com um conjunto de notas que eram distribuídas a todos os comentadores televisivos do Benfica, que ficaram conhecidas como "a cartilha". Ao longo dos meses seguintes, o diretor de comunicação do FC Porto continuou a receber gigabytes de informação com correspondência eletrónica de elementos do clube da Luz: Pedro Guerra, Luís Bernardo, Pedro Valido Franco, Paulo Gonçalves e Luís Filipe Vieira.